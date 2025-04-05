Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını ardından, CHP’ye de kayyum atanacağı söylentileri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldığını açıklamıştı. Kurultay yarın Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Özgür Özer’in karşısına Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın aday olacağını açıkladığı kongrede parti meclisi ve MYK listelerinin çarşaf liste usulüyle delegelere sunulacağı öğrenildi. Çarşaf listeyle yapılacak seçimlerde Özgür Özel’in ise bir anahtar listesi olacağı kulislerde konuşulanlar arasında.
CHP’de partinin 81 il başkanının Özgür Özer’in listelerine tam destek kararı alarak bu kararlarını genel merkeze bildirdiği öğrenildi. CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz da genel başkanı tam destek veren il başkanları arasında.