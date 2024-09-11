Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak olan 770 kişinin belirlenmesi amacıyla kura çekildi.

Çorum merkezde 470 kişinin alınacağı ve 2 bin başvuru olan İşgücü Uyum Programı’nda ilçelerde çalışacak 300 kişi için ise bin başvuru oldu. Çorum merkezde Bin 867 kişinin başvurusunun kabul edildiği kura çekimi önceki gün İŞKUR Şefi Murat Özbek, Fatih Aydoğan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Arslan Arslan’ın hazır bulunduğu komisyon huzurunda 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan ve Milli Eğitim ile İŞKUR sitesinden canlı olarak yayınlanan kura çekimi sonrası haftada üç gün boyunca 30 Haziran 2025 tarihine kadar 136 fiili gün çalışacak olan 770 kişi belirlenmiş oldu. Kurada Toplum Yararına Program’dan (TYP) değişik olarak kadınlar, eski hükümlüler, engelliler ve dezavantajlı gruplara öncelik tanındı.

Kura sonucuna göre Çorum merkezdeki okullara 470, Alaca’da 26, Bayat’ta 32, Boğazkale’de 10, Dodurga’da 12, İskilip’te 36, Kargı’da 20, Laçin’de 10, Mecitözü’nde 15, Oğuzlar’da 12, Ortaköy’de 12, Osmancık’ta 45, Sungurlu’da 50 ve Uğurludağ’daki okullarda ise 10 kişi belli oldu.