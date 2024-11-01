Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başarılı ameliyatlara bir yenisini daha ekledi. Çorum’da yaşayan Z.Ö.’nün 2017 yılında akciğer kanseri nedeniyle sol akciğeri tamamen alındı. Rahatsızlığı nedeniyle 7 yıldır bronş fistülü (hava kaçağı) sebebiyle göğsüne takılı bulunan tüp ile hayatını sürdürmek zorunda kalan 59 yaşındaki Z.Ö., göğüs tüpünü aldırmak için birçok merkeze başvurdu ancak herhangi bir sonuç alamadı. Son olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği’ne başvuran hasta durumu değerlendirildikten sonra gerçekleştirilen başarılı operasyon ile enfeksiyon riski taşıyan önceki cerrahi bölge korunup, sternotomi (iman tahtası kemiğinin ortadan kesilmesi) yöntemiyle sol akciğere giden nefes borusu onarımı yapılarak sağlığına kavuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından Z.Ö., 7 yıldır taşımak zorunda kaldığı göğüs tüpünden kurtuldu.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Göğüs Cerrahi Kliniği hekimlerinden Dr. Öğr. Üyesi Kerem Karaarslan ve Opr. Dr. Kübra Nur Kılıç’ı tebrik eden başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, sadece deneyimli ve seçkin merkezlerde yapılabilen ameliyatın hastanede gerçekleştirilmesi nedeniyle hekimlere teşekkür etti.

Sağlığına kavuşan Z.Ö.’ye geçmiş olsun dileklerini ileten başhekim Komut, hastanenin, pek çok klinik ve uygulama bazında artık ülkenin önde gelen hastaneleri arasındaki yerini pekiştirdiğini, hastanede sunulan sağlık hizmeti kalite ve çeşitliliğinin güçlendirilen teknik ve tıbbi cihaz altyapısı ile daha da arttırılacağını ifade ederek, bu yönde yapılmakta olan çalışmaların olumlu sonuçlarının, örnek teşkil eden başarılı operasyon gibi alınmaya başladığını sözlerine ekledi.

Editör: İHA AJANS