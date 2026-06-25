Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde düzenlenecek festival öncesinde önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, motor kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, organizasyon detayları ve katılımcılara sunulacak programlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda festivalin daha geniş kitlelere ulaşması, motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların unutulmaz bir deneyim yaşaması ve Çorum’un tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

MOTOR TUTKUNLARI

ÇORUM’DA BULUŞACAK

Her yıl yüzlerce motosiklet ve otomobil tutkununu bir araya getiren Hitit Motor Festivali 3-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Yeşilgöl’de düzenlenecek. Festivalin, bu yıl da renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Festival kapsamında motosiklet gösterileri, kortej sürüşleri, çeşitli yarışmalar ve konserlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Çevre illerden ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda motor kulübünün katılım göstermesi beklenen festival, hem motor sporları camiasını hem de vatandaşları aynı çatı altında buluşturacak.

UZUN: “FESTİVALİ

GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Toplantıda konuşan Oda Başkanı Necmettin Uzun, Hitit Motor Festivali’nin artık Çorum’un önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, festivalin her geçen yıl büyüyerek yoluna devam edeceğini söyledi.

Necmettin Uzun, motor kulüpleriyle güçlü bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Festivalimizin yedincisini en güzel şekilde gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Motor kulüplerimizin görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Amacımız hem katılımcılarımıza keyifli bir organizasyon sunmak hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaktır. Bu yıl da birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız” dedi.

Oda Başkanı Uzun ayrıca, festival için ev sahipliği yaparak motor tutkunlarını Yeşilgöl’de buluşturan Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt ile Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir’e teşekkür etti.

“ÇORUM TANITIMINA

KATKI SAĞLAYACAK”

Hitit Motor Festivali’nin sadece motor sporları açısından değil, Çorum’un sosyal ve kültürel tanıtımı açısından da önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekildi. Festival sayesinde kente gelecek misafirlerin esnaf hareketliliğine katkı sunacağı, şehir ekonomisine canlılık kazandıracağı ifade edildi.

Motor kulübü temsilcileri de, festivalin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için oda yönetimiyle koordineli şekilde çalışacaklarını belirterek, bu yılki organizasyonun önceki yıllardan daha kapsamlı ve daha renkli geçmesi için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdiler.

Motor seslerinin yeniden Çorum semalarında yankılanacağı Hitit Motor Festivali’nin 7.’si için geri sayım başlarken, organizasyonun yine binlerce motor tutkununu bir araya getirmesi bekleniyor.

Bu arada festival programının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR