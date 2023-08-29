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Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı. Ülkede ihracat Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artışla 20 milyar 78 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 10,5 yükselişle 32 milyar 295 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 18,1 artarak 73 milyar 539 milyon dolara çıktı.

Temmuz ayında 268,2 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum’un 7 aylık ihracatı 1 milyar 4 milyon dolara yükselirken, Temmuz’da 437.1 milyon dolarlık ithalat yapılan ilimizin 7 aylık ithalatı ise 2.4 milyar doları geçti. Temmuz ayında Samsun’da ihracat 128,3 milyon dolar, ithalat 94,3 milyon dolar; Tokat’ta ihracat 2,4 milyon dolar, ithalat 4,1 milyon dolar ve Amasya’da ise ihracat 12,1 milyon dolar, ithalat 7 milyon dolar oldu.