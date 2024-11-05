Öğretmen Okulu yıllarında öğrenci önderi olarak tanınan Turan AKPINAR, bu geziye de önderlik etti. İzmir'de yaşayan Ayhan ALTAY da İzmir gezi programının hazırlayıcısı oldu. Çorum'da ve Ankara'da yaşayan arkadaşların İzmir'e seyahatleri konusunda da Aslan KAYA kolaylaştırıcılık üstlendi. Yurdun değişik yerlerinden gelen 50 kişilik bir arkadaş topluluğu üç gün boyunca ülkemizde ilk köy tiyatrosunun kurulduğu Bademler Köyü'nü, Teos Antik kentini gezdiler. Sığacık'ın, Seferihisar'ın altını üstüne getirdiler. İzmir'de yaşayan Filiz GÜL öğretmenlerini de unutmadılar, ziyaret ettiler.

Musa YENİLMEZ, Cafer GÜRHAN sazlarıyla, sözleriyle, Lütfi MERDOĞLU solo türkülerle gece eğlencelerini renklendirdiler.

Cafer GÜRHAN, İbrahim YILDIRIM, Ayhan ALTAY, A. Kadir DEDEOĞLU, Veli EMEKTAR, Turan AKPINAR, Zeynal GÜL kitaplarını imzaladılar. Kitaplardan elde edilen gelir, etkinlikler için değerlendirildi.

Geziye katılanlar, 2025 yılında Kastamonu'da buluşmak dileğiyle, yaşadıkları şehirlere unutulmaz anılarla döndüler.