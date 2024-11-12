Kimisi Almanya’dan kimisi Sivas gibi illerden gelen, 1972 mezunları Çorum Öğretmen Evi'nde buluşarak hasret giderdi.

Çorum Öğretmen Okulu 6/ D sınıfından 1972 yılında mezun olan (9) D’li isim Çorum Öğretmenevi’nde bir araya geldi. Buluşmada öğrencilik yıllarında yaptıkları haylazlıklardan bahsederek, öğrencilik yıllarını yad eden 6/D sınıfı öğrencileri öğle yemeğinde bir araya geldi.

Daha sonra okudukları okulu ve sınıflarını da ziyaret eden Çorum Öğretmen Okulu 1972 mezunları, hayatını kaybeden Mehmet Körücekli ve Ünal Leblebicioğlu’nun mezarlarını ziyaret ederek, arkadaşlarını andılar.

6-D'lilerin buluşmasına Ahmet Yılmaz, Ali Ekber Eker, Selim Bici, Salih Gölet, Ömer Dayı, Aslan Kaya, Selahattin Çakırtekin, Orhan Bayraktar ve Elvan Kankurutan katılım sağladı. Ayrıca Haydar Eker, Abdullah Şirin, Ihsan Yığın ve Ahmet Ulusaloğlu da mazeret bildirerek gelecek yıl yapılacak buluşmada hazır olacaklarını dile getirdi.



Grubu 21 Aralık 2021'de kuran Ahmet Yılmaz buluşmaya dair şu görüşlere yer verdi: “İIki yazışarak ve buluşarak birbirimizi bulduk. 2022 yılında 6 kişi, 2023 'de de 8 kişi buluştuk ve okulumuzu da ziyaret ettik. 2024 daha geniş katılımla buluşmayı umarak ayrıldık. Şu an temas ve buluşma sayımız 13 kişi oldu. Telefonlarla görüştüklerimiz de var. Bu yıl 3. buluşmayı 9 katılımcı ile gerçekleştirdik. Katılımız ile 51 yıl sonra tekrar mazinin derinliklerinde dolaştık. Vefat eden kardeşlerimizi rahmet duaları ile andık. Gelecek yıl daha çok arkadaşla tekrar buluşabilmek umudu ile karar aldık. Ayrıca okulumuzu ziyaret ettik. Okul Müdürü Zekeriya Işık’ın samimi evsahipliği de bizleri mutlu etti.”