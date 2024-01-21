Yıllardır Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliği de yapan Rıfat Büfe bugüne kadar Milli Piyango Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Kazı Kazan gibi oyunlardan onlarca kişiye büyük ikramiyeler kazandırmıştı. Son olarak Kazı Kazan oyunlarından 200 bin TL ve 500 bin TL, daha sonra ise Sayısal Loto’nun ek oyunu olan Süper Star ile konuşma engelli bir vatandaşa 121 bin TL’lik ikramiye kazandıran Rıfat Büfe birkaç gün arayla ikinci kez Kazı Kazan’dan bir talihlinin yüzünün gülmesini sağladı.

Geçtiğimiz günlerde isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi 50 TL’lik kazı kazan oyununda 20 bin TL ikramiye kazanmıştı. Rıfat Büfe’de önceki gün de bir kişi daha 50 TL’lik kazı kazan oyununda 20 bin TL ikramiye kazandı.