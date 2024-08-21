Kadeş Barış Meydanı’nda Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Bal Üreticileri birliği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, arıların insan hayatı için önemli katkılar sağladığını ifade ederek, “Arı üreticilerinin yanındayız. Onlara imkanlar sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen “Arıları yaşat, geleceğini kazan” projesi kapsamında arıcılık eğitimi gören gençlere başarı dileyen Dağlı, stantlarda ürünlerini sergileyen üreticilere bol ve hayırlı kazanç temennisinde bulundu.

-Tahtasız, “Hep birlikte üstesinden geleceğiz”

CHP Millet Vekili Mehmet Tahtasız, Arıcılar Birliği’nin 1. Sınıf belgelerini almalarından dolayı tebrik ederek, “Bu çok önemli. Yatırım ve desteklerden ciddi anlamda yararlanacaklar. Biz de elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olacağız” dedi.



Çorum tarihi ve turizmine dikkat çeken Tahtasız, “Bu gün 4.’sü düzenlenen Hattuşa Bal Şenliğimizin adının Hititlerin baş kentinden alması ayrı bir anlam taşıyor. Ama biz Hititler’in 7 bin 500 yıllık tarihini, hem Çorum’a, hem ülkemize, hem de dünyaya tanıtamadık. İnşallah bundan sonra Hattuşa’yı, Şapinuva’yı ve Alacahöyük’ü çok kıymetli tarihimizi tanıtıma konusunda hep beraber üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

-Aşgın, ‘Herkes yapamaz’ sözünün altını dolduruyoruz

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un, bir çok noktada ‘Herkes yapamaz’ sözünün altını doldurduğunu belirterek, “Sanayi de öyleyiz, tarımda öyleyiz. Biraz önce birlik başkanlarımız da ifade etti, arı ve arıya dair ürünlerin üretiminde ülkede saygın bir noktaya doğru ilerliyoruz.



Arının çok özel bir hayvan olduğunu aktaran Aşgın, “Arıcılığın gelişmesi, bal üretiminin artması noktasında emek veren üreticilerimizin bal şenliğini tebrik ediyorum” dedi.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı ve Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş’ın konuşmalarının ardından Hitit Üniversitesi ile KOSGEP uzmanlarının verdiği Arıcılık Eğitim Programını tamamlayan 50 genç ile Çorum arıcılığına katkıda bulunanlara sertifika ve plaket verildi.

Ödül töreninin ardından protokol üyeleri stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, tarımsal birlik ve STK yöneticileri, bazı siyasiler, bürokratlar ile arıcılar katıldı.