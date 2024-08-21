3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5’inci maddesi, uzman erbaşların kamuya atanabilmeleri için belirli şartları sağlamalarını öngörüyor. 2016 yılı öncesinde 2 yıl olan hizmet süresi, 2016'dan sonra 7 yıla çıkarıldı. Bu yasal düzenleme, belirli bir süre hizmet vermiş uzman çavuşların kamuya atanma hakkını güvence altına alıyor. Ancak, Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, bu hakların uygulanmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ GÖZARDI EDİLİYOR"

"Devlet tarafından çıkarılmış bu kanun, binlerce kahraman eski uzman çavuşun kazanılmış hakkıdır. Ancak, bu hakları olmasına rağmen kamuya atanma taleplerimiz olumsuz yanıtlanıyor. Bizler, vatan ve millet için canı pahasına görev yapmış, doğuda, güneydoğuda, sınır ötesinde mücadele etmiş askerleriz. Kurumların inisiyatifine bırakılmak ve haklarımızın verilmemesi büyük bir haksızlıktır."

"AİLELERİMİZ BEDEL ÖDEDİ"

Atanamayan Uzmanlar Derneği Kadın Kolları Başkanı Kevser Şanlı ise eski uzman çavuş eşleri olarak yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Şanlı, eşlerinin görevdeyken ailelerinden uzakta kalmalarının, çocuklarının büyüme döneminde yanlarında olamamalarının aileler üzerinde derin izler bıraktığını vurguladı:

"Eşlerimiz vatan için görev yaparken bizler çocuklarımızı tek başımıza büyüttük. Her kapı çaldığında, 'Acaba eşim şehit mi oldu?' endişesiyle yaşadık. Psikolojik sorunlarla karşı karşıya geldik. Tüm bu fedakarlıklar görmezden gelinmemeli. Bizler artık arka planda kalmak istemiyoruz. Eşlerimizin devlet tarafından yazılmış ve kazanılmış olan memuriyet haklarının verilmesini talep ediyoruz."

"SİYASETÜSTÜ MESELE"

Gündeşli ve Şanlı, bu meselenin siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu belirterek, devletin bu konuda adım atmasını beklediklerini vurguladı. Eski uzman çavuşların, hak ettikleri memuriyet hakkına kavuşmalarının sadece onların değil, ailelerinin de huzuru için gerekli olduğunu ifade ettiler.

Açıklamalarında, "Bizler yeterince bedel ödedik, daha fazla bedel ödemek istemiyoruz. Asker vurulduğunda değil, unutulduğunda ölür," diyerek, devletin bu konuda gerekli adımları atmasını talep ettiler.