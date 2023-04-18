Çorum’da Turizm Haftası etkinlikleri başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl 47.’si gerçekleştirilen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Çorumlu ressamlar Yılmaz Helvacı ve Bünyamin Ağbal’ın resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kentte bir ilk olan Toprak ve Rengin Öyküsü projesi kapsamında sanatçılar Yılmaz Helvacı ve Bünyamin Ağbal’ın 4 ay boyunca ilçeleri ziyaret ederek yerinde suluboya tekniğiyle yaptıkları resimlerin yer aldığı sergi katılımcıların beğenisini topladı.

Bilaller Konağı bahçesinde düzenlenen serginin açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum’da kültür, sanat, doğa, festival ve kongre alanlarında, kentin turizm yelpazesini genişletecek pek çok alanda çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Sümeyra Bektaş, Çorum’un 2023 hedeflerine ulaşmak için müze ve ören yerlerinin turizm sezonuna hazır hale getirildiğini, Ankara, Samsun ve Osmancık karayolu üzerinde bulunan tanıtım levhalarının onarıldığını, ilimizde arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Çorum’un gastronomisinin de ön plana çıkarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen envanter çalışmalarına ek olarak coğrafi işaret çalışmalarına başlanıldığını aktaran Bektaş, “Coğrafi işaret çalışmalarında müdürlüğümüz koordinasyon görevini üstlendi ve paydaşlarımıza coğrafi işaretin turizmdeki önemi anlatıldı, sunumlar yapıldı, görüşmeler gerçekleştirildi, eğitimler verildi. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda ilimizin 8 tescilli ürünü 59 başvuru dosyası toplam da 67 ürünü bulunmaktadır.” dedi.

Bektaş, asıl hedeflerinin coğrafi işaretli unsurların menüde yer aldığı yerel mutfak sayısını artırmak, satış ürünlerini çeşitlendirerek UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağında ‘Gastronomi’ başlığı altında yer almak olduğunu ifade etti.

Sümeyra Bektaş’ın konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Tamer Orhan Çorumlu sanatçılar Yılmaz Helvacı ve Bünyamin Ağbal’a plaket takdim etti.

Serginin açılışı öncesi Ressam Yılmaz Helvacı’nın gerçekleştirdiği canlı sulu boya performansı katılımcılardan tam not aldı. Sergi 28 Nisan tarihine kadar Bilaller Konağı’nda gezilebilecek.

Öte yandan Turizm Haftası kutlama etkinliklerine Ramazan Bayramı sonrasında devam edilecek.

(Nurdan AKBAŞ)