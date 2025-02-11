Ahlatcı Çorum FK, bugünkü Yeni Malatyaspor karşısında profesyonel liglerde 438’inci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 437 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 190 galibiyet, 119 beraberlik, 128 yenilgi alarak 689 puan toplarken, 627 gol atıp 457 gol yedi.

437 maçın 2018’ini sahasında oynayan Çorum temsilcisi, bu karşılaşmalarda ise 113 galibiyet, 59 beraberlik, 46 yenilgi aldı. Hanesine 398 puan yazdıran kırmızı-siyahlı ekip attığı 360 gole karşılık kalesinde 206 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda çıktığı 219 maçta ise 77 galibiyet, 60 beraberlik, 82 yenilgi aldı. 291 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK rakip fileleri 267 kez havalandırırken, kalesinde 251 gole engel olamadı.