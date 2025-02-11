TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 19.hafta maçında Mimar Sinan Sahası’nda Taşköprüspor ile 1-1 berabere kalan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Eğer, “Öncelikle Taşköprüspor maçı ile birlikte uzun zamandır beklediğimiz Mimar Sinan sahasına kavuşup ilk Bal ligi müsabakasını oynadığımız için çok mutluyuz. Mahallemizin takımı olmasından dolayı taraftarlarımız mahalle sakinlerimiz maça oldukça ilgi gösterdi bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Maçın sahamızda oynanması için emeği gecen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Müsabakaya gelecek olursak ligde iddialı bir giriş yapan ancak bir türlü istediği sonuçları alamayan güçlü rakibimize karşı ilk yarıda net denilebilecek pozisyonlar verdik. İkinci yarıda rakip kalede daha fazla bulunmaya çalıştık ve ciddi gol girişimlerimizi son vuruşlardaki etkisizliğimizden sonuçlandıramadık. İki takımında maçın son bölümüne doğru aldığı risklerle git gelli bir maça dönüştü. Son dakikada rakibin kazandığı duran topta baraja çarpan top kalecimizi yanıltıp golle sonuçlandı ve mağlup duruma düştük, Golün akabinde ön bölgeyi sayısal olarak artırıp gol için yüklendik. Oyuncularımın inancı ve baskısı son dakikada olsa golü getirdi ve maçtan bir puanla ayrılmayı başardık. Her geçen hafta maçların zorluk derecesinin artması aldığımız bir puanın değerini daha da fazla artırdı diye düşünüyorum. İlk kendi sahamızda oynadığımız maça ilgi gösteren bizleri destekleyen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.