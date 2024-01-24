Vali Zülkif Dağlı, Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 426 adet proje bulunduğunu belirterek, bu projelerin toplam tutarının 32 milyar 906 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Çorum’da yılın ilk İl Koordinasyon Toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



Toplantıda 2023 yılının dördüncü dönemi itibarıyla Çorum’da yapılan yatırımlar değerlendirilirken, 2024 yılında yapılacak projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Çorum’da 2023 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 426 proje yürütüldüğünü bildiren Vali Dağlı, bu projelerin toplam tutarının 32 milyar 906 milyon lira olduğunu söyledi. 2023 yılı ödeneğinin 11 milyar 957 milyon lira olduğunu belirten Dağlı, 2023 yılında bu ödenekten 3 milyar 358 milyon lira harcandığını kaydetti.

426 projeden 206’sının tamamlandığını bildiren Dağlı, “157 projemiz devam etmekte. 17 proje ihale aşamasında.46 projeye ise henüz başlanmamıştır.” dedi.