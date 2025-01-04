Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 18.hafta maçında bugün Şanlıurfaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, 432’nci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 431 puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip 3’ü hükmen olmak üzere 187 galibiyet, 118 beraberlik, 126 yenilgi alarak 679 puan toplarken, attığı 616 gole karşılık 452 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı 216 maçta ise 77 galibiyet, 59 beraberlik, 80 yenilgi aldı. 290 puan toplayan Çorum temsilcisi, attığı 266 gole karşılık kalesinde 248 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, ev sahibi olduğu 215 karşılaşmada ise 110 galibiyet, 59 beraberlik, 46 yenilgi aldı. Rakip fileleri 350 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip 204 gol yedi ve hanesine 389 puan yazdırdı.