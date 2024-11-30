Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 427 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 186 galibiyet, 116 beraberlik, 125 yenilgi alarak 674 puan toplarken, attığı 613 gole karşılık 449 gol yedi.

Çorum temsilcisi, 427 maçın 212’isini sahasında oynadı. Bu maçlarda 110 galibiyet, 57 beraberlik, 45 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar 387 puan toplarken, rakip fileleri 348 kez havalandırdılar. Çorum FK kalesinde ise 201 gole engel olamadı.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda oynadığı 215 maçta ise 76 galibiyet, 59 beraberlik, 80 yenilgi aldı 287 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip attığı 265 gole karşılık 248 gol yedi.