Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında, yarın akşam Kocaelispor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK, 420’nci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 419 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 182 galibiyet, 114 beraberlik, 123 yenilgi aldı ve 660 puan topladı. 604 gol atan Çorum temsilcisi kendi kalesinde ise 441 gol gördü.

Kırmızı-siyahlılar, çıktıkları 208 iç saha maçında 108 galibiyet, 56 beraberlik, 44 yenilgi alırken, 346 gol atıp 199 gol yediler ve 380 puan topladılar.