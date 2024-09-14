Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.haftasında, bugün Yeni Malatyaspor’la Ankara’da karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, 419’uncu kez puan maçına çıkacak.

418 MAÇTA 657 PUAN

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar play-off hariç 418 puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 181 galibiyet, 114 beraberlik, 123 yenilgi aldı ve 657 puan topladı. Çorum ekibi, attığı 600 gole karşılık 441 gol yedi.

DEPLASMANDA 277 PUAN

Ahaltcı Çorum FK, 418 maçın 210’unu deplasmanda oynarken, 73 galibiyet, 58 beraberlik, 79 yenilgi aldı. Hanelerine 277 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar, attıkları 254 gole karşılık kalelerinde 242 gol gördüler.

PUANLARIN 380’İ EVDEN

418 maçta 657 puan alan Ahlatcı Çorum FK, bu puanların 380’ini evinde oynadığı maçlarda topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında çıktığı 208 maçta 108 galibiyet, 56 beraberlik, 44 yenilgi aldı. Rakip fileleri 346 kez havalandıran Çorum temsilcisi, kalesinde 199 gole engel olamadı.