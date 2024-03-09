Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 26.hafta maçında lider Eyüpspor’la İstanbul’da karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 406. Kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar play-off hariç 405 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-silahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen 176 galibiyet, 109 beraberlik, 120 yenilgi aldı ve 637 puan topladı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 581 gol atarken, kalesinde 424 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda ise 203 maç oynadı. 70 galibiyet, 57 beraberlik, 76 yenilgi alan ve 246 gol atıp 233 gol yiyen Çorum temsilcisi 267 puan topladı.