Kırmızı-siyahlı ekip, bugüne kadar oynadığı 402 puan maçında 175 galibiyet, 108 beraberlik, 119 yenilgi aldı ve 633 puan topladı. Bu maçlarda 578 gol atan Çorum temsilcisi, 420 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda 202 maç oynarken, 70 galibiyet, 57 beraberlik,75 yenilgi aldı. 267 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, attıkları 245 gole karşılık 230 gol yediler.

Çorum temsilcisi, sahasında ise 200 maça çıktı. Bu maçlarda 105 galibiyet, 51 beraberlik ve 44 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK 366 puan toplarken, attığı 333 gole karşılık kalesinde 190 gol gördü.