Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı’nın açılış töreni Bedesten’de gerçekleştirildi.

"Sanatın İzinde Aşkla" temasıyla başlayan Çalıştay’da Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 40 ressam, Çorum’un tarihi ve kültürel dokusunu tuvallerine yansıtmak üzere bir araya geldi. Ressamların eserleri Bedesten'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren serginin küratörü Çorumlu ressam Nülgün Ayşecik Çevik, değerli eserleri ortaya çıkaran tüm sanatçılara teşekkür etti. Çalıştayın temel amacının Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerinin sanat yoluyla görünür kılmak olduğunu dile getiren Çevik, “Bu sergi sadece tuval üzerinden aktarılmış renklerden veya şehirlerden ibaret değil aynı zamanda bir sürecin bir hikayenin yansımasıdır. Bu vesileyle sanatın birleştirici gücüne bir kez daha şahit olduk.” diye konuştu. Çevik, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine sanata desteğinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tarihe, geleceğe bırakılacak en önemli izlerin kültürel etkinlikler olduğunu kaydeden Aşgın, “İlk çalıştayımızdan 7. Çalıştayımıza gelmemizde emeği olan tüm sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Vali Ali Çalgan ise, “Çorumlu olarak biz sanayi kenti olarak kendimizi kabul ettirdik bütün Türkiye biliyor bunu. 7 bin yıllık geçmişiyle bir turizm kenti, tarih kenti inşallah bu tür sanatsal faaliyetlerle de Çorum bir sanat yeri olacaktır bundan sonra.” şeklinde konuştu. Çalgan, emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.

Protokol üyeleri konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini sanatçılarla birlikte kesti.

Katılımcılar sergiyi gezerek eserlerin ve sanatçıların fotoğraflarını çekti.