20 takımın mücadele ettiği Trendyol 1.Lig'de 2.hafta maçları sona erdi. 9 karşılaşmanın oynandığı haftada fileler tam 29 kez sarsılırken, 3 maçı ev sahibi, 3 maçı da deplasman takımları kazandı. 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İlk haftayı 3 puanla kapatan takımlardan Iğdır FK, Bandırmaspor, Kocaelispor ve İstanbulspor, ikinci hafta maçlarını da kazanarak ikide iki yaparak 6 puanla zirveyi paylaşan 4 takım oldular.

İkinci haftanın en gollü maçı ise Ankara'da Iğdır FK ile Adanaspor arasında oynandı. 7 golün atıldığı karşılaşmayı Iğdır temsilcisi 6-1 kazanarak ikide iki yapmayı başardı. İkide iki yapan bir diğer takım Kocaelispor ise İstanbul'da Pendikspor'u 2-1'le geçerken, Bandırmaspor ise Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanarak 6 puana ulaşan bir diğer takım oldu. İstanbulspor ise zorlu Amedspor deplasmanında 3 puanı tek golle alarak ikide iki yapan son takım oldu.

Sezona 3-0 Ümraniyespor yenilgisi ile başlayan Ahlatcı Çorum FK ise sahasında Karagümrük karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen maçtan 2-2 berabere ayrılarak kritik 2 puan daha kaybetti. Haftanın diğer maçlarında ise Şanlıurfaspor sahasında Ümraniyespor'u 3-1, Erzurumspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Manisa FK-Sakaryaspor 2-2, Gençlerbirliği-Boluspor maçı ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçların ardından Iğdır FK, Bandırmaspor, Kocaelispor ve İstanbulspor ikide iki yaparak 6 puanla zirveyi paylaşan 4 takım oldular.

Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

Editör: RIFAT KARA