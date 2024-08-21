Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 2 haftalık periyotta 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak hanesine 1 puan yazdırırken, bu performans kulüp tarihinin profesyonel liglerdeki en kötü üçüncü sezon başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

İlk hafta İstanbul’da Ümraniyespor’a 3-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK, ikinci maçında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kalarak ilk puanını aldı. İlk 2 haftada alınan 1 puan, profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK’nın ilk 2 haftalardaki en kötü üçüncü performansı oldu.

İKİ KEZ

“0” ÇEKTİ

Ahlatcı Çorum FK, 2015-2016 Sezonunda, sahasında Dersimspor’a 2-1, Antalya deplasmanında da Manavgatspor’a 2-1 yenilerek puan alamazken, 2020-2021 Sezonunda ise evinde Manisa FK’ya 3-0, deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 yenilerek puan alamamıştı. Bu sezon 2 maçta alınan 1 puan, bu iki sezonun ardından en kötü üçüncü performans oldu. Ayrıca, kırmızı-siyahlı ekip ilk 2 maçlar sonunda ilk kez bu sezon 1 puan aldı.

SADECE 1 SEZON

2’DE 2 YAPABİLDİ

Ahlatcı Çorum FK’nın ilk 2 haftalardaki performanslarına bakıldığında, sadece 1 kez 2’de 2 yaptığı görülüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 2019-2020 Sezonuna sahasında aldığı 1-0’lık 1922 Konyaspor galibiyetiyle başlarken, ikinci hafta maçında da Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 mağlup etmişti.

Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te 3 puan, 2013-2014, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında yine 3’er puan, 2017-2018 sezonunda 4, 2018-2019 sezonunda 3, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında 4’er, 2023-2024 sezonunda ise 3 puan almıştı.