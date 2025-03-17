ABD’de kuş gribi krizi yumurta tedarikini vururken, Türkiye’den talep artışı yaşanıyor. Son 4 ayda yumurta fiyatları %70’in üzerinde zamlandı ve 30’luk koli 170 TL’den 230 TL’ye yükseldi. Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, fiyat artışlarının nedenlerini açıkladı. Detaylar haberimizde…

Türkiye’de yumurta fiyatları son 4 ayda adeta uçuşa geçti. Market raflarında 30’luk yumurta kolisi 170 TL’den 230 TL’ye yükselirken, bu %70’in üzerindeki zam, vatandaşların tepkisini çekiyor. ABD’de yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle yumurta tedarikinde yaşanan sorunlar, Türkiye’den ihracatı artırırken, iç piyasada fiyatların yükselmesine neden oldu. Peki, Türkiye yumurta üretiminde kendine yetebilen bir ülke olmasına rağmen bu zamlar neden yaşanıyor? Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, uluslararası piyasalardaki kaosu ve fırsatçılığı işaret etti.

YUMURTA FİYATLARINDA DALGALI SEYİR: KAOS MU YAŞANIYOR?

Nurten Sırma, yumurta sektöründe fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, 2024’ün başında 30’luk yumurta kolisinin 100 TL olduğunu, ardından kademeli olarak düştüğünü ve Kasım 2024’ten itibaren yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti. “2025’in başından beri uluslararası piyasalarda yumurtada dalgalı bir seyir var, kaos yaşanıyor diyebiliriz” diyen Sırma, bu durumun temel nedeninin çeşitli ülkelerde kuş gribi nedeniyle yapılan hayvan itlafları olduğunu vurguladı. ABD’nin Avrupa Birliği, Danimarka ve Türkiye’den yumurta talebinde bulunması, bu kaosu daha da derinleştirdi.

ABD’NİN KUŞ GRİBİ KRİZİ TÜRKİYE’Yİ ETKİLİYOR

ABD’de 2023 sonunda başlayan ve 2024’te artan kuş gribi salgını, 2025’te ciddi bir yumurta tedarik krizine yol açtı. Donald Trump yönetiminin Türkiye dahil bazı ülkelerden yumurta talebinde bulunması, Türkiye’nin ihracatını artırdı. Ancak bu durum, iç piyasada fiyatların yükselmesine neden oldu. Sırma, Türkiye’nin kuş gribine karşı önlemler aldığını ve yumurta üretiminde kendine yetebilen bir ülke olduğunu belirtirken, “Son 5 yılda 100 milyar adet yumurta ürettik. Taze yumurtayı hem üretebiliyor hem de ihraç edebiliyoruz” dedi. Ancak ihracatın iç piyasadaki fiyatlara yansımaması için hükümetin çeşitli tedbirler aldığını da ekledi.

170 TL’DEN 230 TL’YE: FIRSATÇILIK MI VAR?

Marketlerde 30’luk yumurta kolisinin fiyatı, kalite ve markaya göre 170 TL’den 230 TL’ye kadar çıktı. Nurten Sırma, bu artışta fırsatçılığın da etkili olduğunu vurguladı. “Üreticiden Afyon’da yumurta 4 lira 70 kuruşa çıkıyor, ancak marketlerde adet fiyatı 8-10 TL arasında” diyen Sırma, bu farkın “yapışkan enflasyon” olarak bilinen yaygın enflasyonun bir göstergesi olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, gıda fiyatları ve arz güvenliği için yumurta sektörünü mercek altına aldığını ifade eden Sırma, iç piyasadaki vatandaşların yumurta ihtiyacının azalmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İHRACAT FIRSATI VE İÇ PİYASA DENGESİ

Sırma, Türkiye’nin yumurta ihracatındaki potansiyelinin kaçırılmaması gerektiğini, ancak iç piyasadaki dengenin de korunmasının önemine dikkat çekti. “Gıda endüstrisi devam ediyor, ama vatandaşın ihtiyacı olan yumurtanın azalmaması lazım. Bunu fırsata dönüştüren kişiler de var” diyen Sırma, hükümetin aldığı tedbirlerin bu dengeyi sağlamayı amaçladığını belirtti. Ancak, market fiyatlarındaki artışın, üretici fiyatlarıyla orantısız şekilde yükselmesi, fırsatçılık tartışmalarını da beraberinde getiriyor.