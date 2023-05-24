2022-2023 Sezonunun şampiyonu Çorum FK, 2012-2013 Sezonundan beri mücadele ettiği profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçirdi. Kırmızı-siyahlı takım, geride kalan 11 sezonda, play-off hariç, 380 karşılaşmaya çıktı.

Kırmızı-siyahlı takım, 380 maçta 3’ü hükmen olmak üzere 165 galibiyet, 103 beraberlik, 112 yenilgi alırken, 598 puan topladı. Bu maçlarda 542 gol atan Çorum FK, 399 gol yedi.

Çorum FK, 380 maçın 189’unu iç sahada oynarken, 100 galibiyet, 50 beraberlik, 39 yenilgi aldı ve 350 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar attıkları 316 gole karşılık kalelerinde 177 gol gördüler.

Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda çıktığı 191 maçta ise 65 galibiyet, 53 beraberlik, 73 yenilgi aldılar. Rakip sahalarda 248 puan toplayan Çorum FK, attığı 226 gole karşılık 222 gol yedi.

(Hüseyin AŞKIN)