Lise eğitimini sonlandırdıktan sonra hiç görüşemeyen eski dostlar İlkay Demir ve Seldağ Bişiren Köstekçi’nin organize ettiği etkinlikte buluştular. Bir kafeteryada düzenlenen etkinliğe, İlkay Demir ve Seldağ Bişiren Köstekçi’nin yanı sıra Leyla Bahadır, Filiz Özmet, Nihal Kesen, Özgül Özsaraçoğlu, Tülay Torun, Gülendam Yiğiter, Süheyla İspir, Necla Çeltek, Azime Eser, Gülsüm Sucu, Canan Erköksal, Sevda Şenay, Gülbahar İlikmen, Emine Akyürek, Nazan Sarıgül, Gülizar Demirdalıç ve Nesrin Poyraz katıldı. 3 yıl boyunca aynı okulda aynı sırayı paylaşan eski sınıf arkadaşları 37 yıl sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadılar. Bol bol sohbet ederek zaman geçiren eski arkadaşlar, okul günlerini de yâd ederek hasret giderdiler.

Etkinliğin baş mimarı İlkay Demir, 37 yıl sonra bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bir daha hiç ayrılmayıp sık sık görüşeceklerini belirten Demir, “Yıllar sonra bir araya geldik. Çok duygusal anlar yaşandı. O zamanlar genç kızdık. Şimdi ise hepimiz birer yetişkiniz. Okul yıllarında yaşadığımız anılarımızı paylaşarak eskileri hatırladık. Bir daha hiç ayrılmayı düşünmüyoruz” diyerek etkinliğe katılan arkadaşlarına teşekkür etti.