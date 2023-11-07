Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

30 Ekim – 06 Kasım 2023 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 37 şahıs yakalanırken, ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 3 erkek şahsın tamamı görevliler tarafından bulundu. Aranmasına devam edilen kayıp şahıs kalmadı.