Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından muhtelif mahalle ve köylerdeki hazineye ait taşınmazların satış ihalesi bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba günü) yapılacak.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek; Peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulaması ve satış işlemlerinde KDV'den muaf olacak. Hazine taşınmazları Beylice Köyü, Çayar Köyü, Derekışla Köyü, Hilalli Köyü, Kavşut Köyü, Kula Köyü, Sarıkaya Köyü, Turgutlu Köyü ve Sungurlu merkez Kuzuluk Mahallesi'nde yer alıyor. Taşınmazlar en düşük 25 bin lira, en yüksek 1 milyon 768 bin lira değişen muhammen bedellerle satışa çıkacak.

BAYAT'TA 14 ARAZİ SATIŞA ÇIKARILIYOR

İlimiz Bayat ilçesinde ise 7 köyde 14 hazine arazisi satışa çıktı.

Hazine taşınmazları Ahacık Köyü, Beydili Köyü, Çamlıg Üney Köyü, Çayköy Köyü, Köpüklü Köyü, Tepeku Tuğun Köyü ve Yenişıhlar Köyünde yer alıyor.

Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından muhtelif mahalle ve köylerdeki hazineye ait taşınmazların yarın (31 Temmuz 2025 Perşembe günü) satış ihaleleri yapılacak. Taşınmazlar en düşük 5 bin lira, en yüksek 650 bin lira değişen muhammen bedellerle satışa çıkacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ