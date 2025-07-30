Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Hakkâri Çukurca’da 29 Temmuz 2016 tarihinde bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Bekir Eren Deniz’in şehadetinin 9. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Karadeniz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Oğuzlar İlçemizden 29.07.2016 tarihinde Hakkâri Çukurca’da bölücü terör örgütü PKK ile çıkan silahlı çatışmada şehadete yürüyen kahraman evladımız Bekir Eren Deniz’i, şehadetinin 9. yılında rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Aziz şehidimizin kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin emaneti olan bu vatan için daima birlik, beraberlik ve barış içinde mücadele edeceğiz. Ruhun şad, mekânın cennet olsun Bekir Eren Deniz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR