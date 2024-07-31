Türkiye Tekvando Federasyonu İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Tekvando İl Seçmeleri önceki gün Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 26 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 34 sporcunun katılımı ile gerçekleşen seçmelerde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Ümit bayanlar: 46 kilo: 1.Nisa Sarıaltın, 2.Sudenur Uzanır. 49 kilo: 1.Emine Naz Akça, 2.Kevser İrem Atıcı, 3.Zeynep Zişan Şengül, 4.Şeval Yardımcıoğlu. 53 kilo: 1.Yağmur Kazak, 2.Sümeyye Yalvaçer, 3.Medine Saçmacı, 4.Edanur Duran. 57 kilo: 1.Zeynep Alıcı, 2.Elif Yalçınkaya, 3.Sultan Yıldırım, 4.Zeynep Bahriye Alakaş, 62 kilo: 1.Fatmanur Yiğit, 2.Büşra Şahin, 3.Emine Bardakçı, 4.Beyza Çiftçi. 67 kilo: 1.Ayşe Mert, 2.İrem Ahıshalı.

Ümit erkekler: 58 kilo: 1.M.Emin Dinçer. 63 kilo: 1.K.Ahmet Doğu. 68 kilo: 1.M.Caner Beşikci, 2.M.Ali Erol. 74 kilo: 1.İ.Efe Şamlı. 80 kilo: 1.Salim Can Demir, 2.Yusuf Veran. +87 kilo: 1.Eyüphan Demir.

İl Temsilcisi Mustafa Kanat ümitler kategorisinde sınırlama olmadığını, birinci olan sporcuların yanı sıra diğer dereceye giren sporcuların da Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı olduğunu belirtti.

Editör: RIFAT KARA