Aşkan, ayrılık haberini kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyururken, “…Hemen hemen her maçta oyuna hükmeden, pozisyon üstünlüğünü elinde bulunduran bir takım olduk.

Ancak, iyi oyunumuza rağmen bunu skor tabelasına yeterince yansıtamadık. Futbolda bazen istenmese de kan değişikliğinin faydalı olabileceği düşüncesiyle, uyum içinde başladığımız yönetimimizle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Aşkan, görev yaptığı süre içerisinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Suvermez Kapadokyaspor, Kenan Aşkan nezaretinde çıktığı 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 6 puan toplarken, attığı 6 gole karşılık 13 gol yedi. Nevşehir temsilcisi, Türkiye Kupası’nda ise Karaman FK’ya deplasmanda 2-1 yenilerek elendi.