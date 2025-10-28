3 takımın, tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği ve tüm maçların Atatürk Spor Salonu’nda oynadığı turnuvada şampiyonluk ipini Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüsledi. Uğur Karaveli, Mustafa Sanat ve Mert Karaca’dan oluşan kadrosuyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 29-9, İl Sağlık Müdürlüğü’nü ise 19-11 yenen Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi şampiyon oldu.

MİLLİ EĞİTİM İKİNCİ

Oldukça çekişmeli geçen maçta, Hakan Doğan, Uğur Altuncu, Nurettin Çetintaş ve Hasan Kaya’dan oluşan kadrosuyla, Sağlık İl Müdürlüğü’nü 18-17 yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Sağlık İl Müdürlüğü ise Duran Atmaca, Muharrem Özden, Selahattin Al ve Muharrem Özden’den oluşan kadrosuyla üçüncü oldu.