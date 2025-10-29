Hamide Bıçkın Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, antrenör Battal Güler nezaretinde ringe çıkan TitanSportsclubtr sporcuları 4 birincilik, 1 ikincilik, 2 de üçüncülük madalyası kazandılar.

42 kiloda Mehmet Emin İlgezdi, 57,5 kiloda Atakan Akbaş, 60 kiloda Sudenaz Dölcü ve 73,5 kiloda Elanur Akça tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, 52 kilonun finalinde yenilen Atilla Akbaş turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

37 kiloda Yusuf Altınmakas ve 67 kiloda Belinay Köle ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Çorum’da boks sporuna ilginin her geçen gün arttığının altını çizen antrenör Battal Güler, ilgi duyan, boks öğrenmek isteyenlerin 0542 254 16 52 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceklerini söyledi.