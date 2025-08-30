Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamasında; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak uydurma bahanelerle Anadolu'yu işgale başladığının altını çizen Taşkın, ordunun elinden cephanesi alınarak teslim olmaya zorlandığına dikkat çekerek açıklamasında şunları ifade etti:

“Millet olarak, bizim için anlamlı ve tarihi bir gündür. Mustafa Kemal Atatürk, işgallere karşı Kuvayi Milliye Hareketini başlatarak millet olma bilincinin gelişmesini sağladı. Milletin önünde iki seçenek bulunuyordu ya teslim olunacak ya da yok olmak üzere olan bir ülkenin ayağa kalkması sağlanarak küllerinden yeniden doğacaktı!

Topraklarımıza saldıran düşman devletler, kazanacağımıza inanmadıkları bu zafer karşısında şapka çıkarmışlardır. Bütün dünya liderleri bu zaferden saygı ile söz etmek zorunda kalmıştır.

103. yıl dönümünü kutlayacağımız bu zaferi millete yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, onun silah arkadaşlarına, kahraman Mehmetçiklerimize minnet ve şükran borçluyuz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah Celle ve Celalüh mekânlarını cennet eylesin. Bu vesileyle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”