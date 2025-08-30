Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projede çocukların bilimle, kültürle, sanatla, milli ve manevi değerlerle buluşma imkanı bulduğunu söyledi.

Erken yaşta alınan eğitimin hayatı şekillendirdiğini belirten Mercan, "Kişiliğimizin, mesleki kariyerimizin oluşmasında en önemli nokta, erken yaşta alınan eğitim. Çocuklarını bu programa dahil ettikleri için velilerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın hayatına çok büyük katkı sunduğunu ileride fark edeceksiniz." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise "Hitit Çocuk Üniversitesi" projesinin 7 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü aktardı.

Projenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) da takdir gördüğünü ifade eden Baykam, "Bilim, teknoloji, sanat ve kültürel mirası eğlenceyle birleştirerek çocuklarımızı üniversitemizde ağırlıyoruz ve üniversitemizin bütün laboratuvarlarını öğrencilerimize açıp, üniversitenin nasıl olduğunu alanında etkin hocalarımızla gösteriyoruz." diye konuştu.

Çocuk Üniversitesinden 7'nci kez mezun veriyor olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Baykam, "Bu proje, üniversitelerin topluma hizmet misyonunun en önemli göstergelerinden biri. Hitit Üniversitesi'nde bunu başarıyla gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Baykam, bu yıl 9-11 yaş aralığındaki 59 çocuğa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Neredeyse birebir eğitim süreci yaşandı. Müfredatla, eğitimle ilgili aylar öncesinden başlayan çalışma yürütülüyor. Hocalarımız pedagojik yöntemlerle eğitimi uyguluyor." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar, eğitimde öğrendikleri şarkıları koro halinde seslendirdikten sonra kep attı.

Törene, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın da katıldı.

Muhabir: AA AJANS