Çorum Valisi Ali Çalgan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda bağımsızlığa, umuda ve milli birliğe giden yolun sembolü olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Milletimizin kaderini yeniden yazdığı, bağımsızlık uğruna topyekûn ayağa kalktığı, tarihin yönünü değiştirdiği o büyük günün 103. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gururla ve coşkuyla kutlamaktayız. Bundan tam 103 yıl önce, umutlar tükenmiş gibi görünse de; bir halk, sessizce ama inançla yeniden ayağa kalktı. Silahı olmayan eller yüreğiyle savaştı, yorgun omuzlar mermi taşıdı, genç bedenler vatan için toprağa düştü.”

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’na atıfta bulunan Çalgan, Türk milletinin bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, “30 Ağustos sadece düşman ordularının değil; umutsuzluk, teslimiyet ve esaretin de yenilgiye uğratıldığı gündür” dedi.

“Bu zafer bizlere yalnızca bir miras değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemektedir” diyen Çalgan, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“30 Ağustos, geçmişte kalmış bir tarih değil; bugün hâlâ yolumuzu aydınlatan bir irade feneridir. Atalarımızın kanlarıyla savunduğu bu toprakları, bizler de aklımızla, emeğimizle ve ortak değerlerimizle koruyacağız. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda daha güçlü bir gelecek için hep birlikte çalışacağız.”

Vali Çalgan, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tüm Çorumluların ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR