Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, Tuzlaspor’la 13 Ağustos Pazar günü, İstanbul’da oynayacağı maçı Balıkesir bölgesi A klasman hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda, saat 17.00’de başlayacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Muhammet Ali Doğan ile Bitlis’ten Barış Çiçeksoyu yapacak. İstanbul bölgesinden Burat Olcar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Adnan Deniz Kayatepe, kariyerinde Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. 31 yaşındaki Kayatepe, Kırmızı-Siyahlı takımın 2019-2020 Sezonunun 20.haftasında, deplasmanda Gümüşahenspor’u 4-1 yendiği maçta düdük çalmıştı.

TUZLA’NIN

KAPATEPE İLE

1 GALİBİYETİ

1 YENİLGİSİ VAR

Kayatepe, Tuzlaspor’un ise iki maçını yönetti. İstanbul temsilcisi, geçen sezon oynadığı bu maçların ikisini de evinde oynarken, Denizlispor’u 3-0 yenip, Çaykur Rizespor’a 1-0 kaybetti.