Çorum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Puduhepa Kadın Kültür Festivali geniş katılımın olduğu törenle başladı. 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde Saat Kulesi’nden Bedesten’e bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Her yıl Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen festival, bu yıl 8 Mart’ın Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 24-28 Mart tarihlerinde arasında söyleşiler, sergiler ve çeşitli etkinlikle kutlanacak.

Bedesten’de düzenlenen festivalin açılış programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, kamu kurum müdürleri, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda kadın katıldı.

“KADIN VARSA GÜÇLÜ TOPLUM VAR”

Kültür, sanat ve kadın emeğini ön plana çıkaran festivalin açılış konuşmasında Zeynep Çenesiz Yarımca, katılım sağlayan herkese teşekkür ederken, “Çorum’daki kadın gücüne, kadın beraberliğine destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadın varsa yarın var, kadın varsa güçlü toplum var, kadın varsa birlik beraberlik var.” ifadesini kullandı.

“KADINLARIN PUDUHEPA’DAN ALDIĞI GELENEKLE ÇOK GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞINA İNANIYORUM”

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise kadınların kültürümüzü geleceğe aktaran en önemli ögeler olduğunu belirterek, kadınların sevgi ve fedakarlıklarıyla bulundukları işlere kattıkları özveriyle toplumun her zaman ileriye taşınmasında en önemli güç olduklarını kaydetti.

Mercan, bu festivallerin kadının toplumdaki gücünün ve yerinin sağlamlaştırılmasında önemli etkileri olduğuna inandıklarını belirterek, “Çorum kadınının 3 bin yıl önce Puduhepa’dan aldığı gelenekle kadim Türk kültürünün verdiği güçle, İslam medeniyetinin ona verdiği imkanlarla yeniden geleceği şekillendirmekte çok güçlü adımlar atacağına inanıyorum.” dedi.

Mercan, festivale ev sahipliği yapan Çorum Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise kadınların toplumların kurucu unsuru olduğuna dikkat çekti. ‘Kadın varsa toplum var’ diyen Aşgın, Çorum Belediyesi olarak her zaman bunun farkındalığında, kadınlar için bir fazla ne yapılabilir düşüncesi ve telaşı içinde olduklarını anlattı.

“KADINLARLA İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

İşbirliğine açık olduklarını ve kendilerine gelen fikirleri değerlendirdiklerini aktaran Aşgın, kentte kadınlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: “8 kadın kültür merkezimizde binlerce kadın yüzlerce kursumuzda yarını inşa ediyorlar. Aile Yaşam Merkezimizin Türkiye’de eşi benzeri yok. Anne Dostu Şehir Vizyonu da Çorumlu kadınlar için hayata geçiriliyor. Çalışan annelerimiz için ilk kreşimizi bitirdik, ikincisi ihale aşamasında. Üçüncüsü de inşallah bu yıl içinde yapılacak. İstiyoruz ki çalışan kadının gözü arkada kalmasın.”

“KADININ GÜCÜNÜ, KADININ ENERJİSİNİ TÜM ŞEHRE YANSITACAĞIZ”

Puduhepa’nın Çorum’un bir değeri olduğunu, Anadolu’nun kadının gücünü gösteren kadim değerlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Aşgın, “Tabiki Puduhepa’ya sahip çıkacağız. Şimdiye kadar festivale katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra etkinliklerimiz daha renkli geçecek. Festival kapsamında konserler, tiyatrolar, söyleşiler olacak. Kadın el emeği stantlarımız olacak. Kadının gücünü, kadının enerjisini tüm şehre yansıtacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan Çorum Belediyesi Kadın Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni aldı.