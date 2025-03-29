Play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 31.hafta maçında konuk olduğu Pendikspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip teknik direktör Tuncay Şanlı nezaretinde ilk kez puan kaybetti.

Pendik Stadı’nda oynanan ve Mardin bölgesi üst klasman hakemi Yunus Dursun’un yönettiği maçın ilk yarısında, özellikle savunmadan atılan uzun toplarda Eren Karadağ ile etkili olan Ahlatcı Çorum FK, Eren’in ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı 30.dakikada Ferhat’ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

38.dakikada yine savunmadan atılan uzun topla buluşan Eren’in asistinde Thomas’la farkı ikiye çıkartan Ahlatcı Çorum FK, topla daha çok oynayan Pendikspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK 1, Pendikspor 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Pendikspor farkı azaltmaya çalışırken, Ahlatcı Çorum FK yine hızlı hücumlarla gol aradı.

İlk yarıya göre daha tempolu geçen ikinci yarının ilk bölümünde Eren’le önemli fırsatlardan yararlanamayan Ahlatcı Çorum FK 60.dakikada Bekir’in golüne engel olamayınca fark bire indi. Golden hemen sonra Topalli’nin vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin beraberlik golüne izin vermezken, 69.dakikasında Ahlatcı Çorum FK’nın Ferhat’la topu direkten döndü.

Ahlatcı Çorum FK’daki oyuncu değişiklikleri sonrası oyunun kontrolü tamamen ele geçiren Pendikspor 80.dakikada Del Valle ile beraberlik golünü buldu.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 46’ya, Pendikspor ise 41’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 11: Pendikspor atağında, Kitsiou sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 14: Ahlatcı Çorum FK atağında, Burak Süleyman yüksek gelen topla ceza yayının solundan içeri girip buluştu ve kalesini terk eden Emre’nin üzerinden aşırtma bir vuruşla kaleye gönderdi, Kitsiou altı pasta topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

DAKİKA 30 GOOOLLL! 29.dakikada gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında soldan ceza sahasına giren Eren, Kitsiou’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 30.dakikada atışı kullanan kaptan Ferhat topla kaleci Emre’yi ayrı ayrı köşelere gönderdi.

DAKİKA 38: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Hızlı gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, savunmadan atılan topla buluşan Eren Karadağ atağı soldan sürükledi, Kitsiou ile mücadeleyi kazanıp ceza sahasına girdi, son çizgiye inmeden zor pozisyonda altı pasa çıkarttığı topu arka direkte Thomas kayarak boş kaleye gönderdi: 2-0.

DAKİKA 57: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Ferhat’ın ara pasında Eren ceza sahasında, sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Emre gole izin vermedi.

DAKİKA 58: Bu kez Diniyev’in pasında Eren Karadağ ceza sahasında bir türlü gol vuruşunu yapmayınca savunma yerleşti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 60: GOL! Fark bire indi. Ceza sahasındaki karambolde savunma bir türlü tehlikeyi uzaklaştıramazken, soldan Furkan’ın ortasında Bekir penaltı noktasının sol çaprazından voleyle topu ağlara gönderdi: 2-1.

DAKİKA 61: Pendikspor yine çok etkili geldi. Soldan Del Valle ortaladı, arka direkte Topalli kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin müthiş çıkarttı.

DAKİKA 69: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Suat’ın pasında Ferhat ceza yayından içeri girer girmez vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

DAKİKA 80: GOL! Skora denge geldi. Sağdan yapılan ortada Denic’in kafayla geriye sektirdiği topla buluşan Del Valle, kalabalık savunmaya rağmen penaltı noktasının gerisinden, yerden yaptığı vuruşla topu direk dibinden ağlara gönderdi: 2-2.