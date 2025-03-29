Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından 31.hafta maçında bugün Pendikspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Tuncay Şanlı nezaretinde çıktığı 2 maçı da kazanarak yeniden play-off potasına giren Ahlatcı Çorum FK, bugün Pendikspor’u da yenerek hem play-off potasındaki yerini korumak, hem de taraftarlarına yarınki Ramazan Bayramı için 3 puan armağan etmek istiyor.

Ahlatcı Çorum FK gibi yakın zamanda teknik direktör değişikliği yapan ve yola Uğur Uçar’la devam eden Pendikspor cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. As da olsa düşme korkusu yaşayan İstanbul ekibi, Ahlatcı Çorum FK’yı yenerek ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

45 puanlı 7.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 14.sıradaki 40 puanlı Pendikspor arasında bugün Pendik Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçı Mardin bölgesi üst klasman hakemi Yunus Dursun yönetecek. Dursun’un yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ile Kocaeli bölgesinden Mehmet Ali Vardar yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.