Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamada; 24 derslikli Eti Anadolu Lisesi, 8 derslikli Özel Eğitim Anaokulu ve 12 derslikli Özel Eğitim Okulu’nun tamamlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, okul inşaatları ve yapılan faaliyetler hakkında şu bilgileri verdi:

İNŞAAT ve EMLAK ŞUBESİ FAALİYETLERİ

“İlimiz merkez ve ilçelerinde 2023 yılında 3 okulun yapımı tamamlandı, 11 okulun yapımı devam etmektedir. 4 okulun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı, 1 okulun deprem güçlendirme çalışması devam etmektedir. 11 okulun doğalgaz dönüşüm işleri tamamlandı ve 145 okulda bakım onarım yapıldı. İlimiz merkez ve ilçelerinde 2023 yılında 3 okulun yapımı tamamlandı, 11 okulun yapımı devam etmektedir. 2023 yılında ilimiz merkezde 3 okulun yapımı tamamlandı.



DEVAM EDEN YAPIM İŞLERİ

2023 yılında ilimiz merkez ve ilçelerinde 12 derslikli Merkez Zafer İlkokulu, 24 derslikli Merkez Atatürk Ortaokulu, 24 derslikli Merkez İbrahim Çayırı Ortaokulu, 24 derslikli Üçtutlar Mahallesi İlkokulu, 12 derslikli Osmancık Atatürk Ortaokulu, 16 derslikli Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 12 derslikli Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, 12 derslikli İskilip Ebusuud Efendi İlkokulu, 16 derslikli Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu, 12 derslikli Dodurga İmam Hatip Lisesi, 8 derslikli Salih Zeki ve Levent Öztekin Anaokulu olmak üzere 11 okulun yapımı devam etmektedir.

DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

İlimiz merkez ve ilçelerinde 2023 yılında 4 okulun yapımı tamamlandı, 1 okulun yapımı devam etmektedir.

2023 yılında ilimiz merkez ve ilçelerinde 4 okulun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı. (İskilip Misakımilli İlköğretim Okulu, İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu, Kargı Yunus Emre İlkokulu)

2023 yılında ilimiz merkez ve ilçelerinde 1 okulun deprem güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. (Oğuzlar Kayı İlkokulu)



DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞLERİ

2023 yılında ilimiz merkez ve ilçelerinde 11 okulun doğalgaz dönüşüm işleri tamamlandı.

(Uğurludağ Ortaokulu, Uğurludağ Atatürk İlkokulu, Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Atölyeleri, Uğurludağ İmam Hatip Ortaokulu, Uğurludağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bayat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bayat Cumhuriyet İlkokulu, Bayat Atatürk İlkokulu, Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu, Laçin İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu)

BAKIM ONARIM

2023 yılında ilimiz merkez ve ilçelerinde bakım onarım kapsamında inşaat alanında; çatı onarımı, dış cephe tadilatı ve boyası, ıslak zemin fayans tamiratı işi, merdiven onarımı, yangın merdiveni yapımı, çevre düzenlemesi, istinat duvarı yapımı, PVC kapı ve pencere değişimi, drenaj yapımı, engelli rampa yapımı. Elektrik alanında; asansör tesisatı onarımı, çevre aydınlatma, elektrik tesisatı onarımı. Makine alanında; kombi bakımı, kalorifer sistemi yapım işi, boyler işi vb. toplamda 145 okulda bakım onarım çalışmaları yapıldı.”