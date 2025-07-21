Eski tip ehliyetlere sahip 3 milyondan fazla kişi, 31 Temmuz 2025'e kadar sürücü belgelerini yenilemezse, 15 TL yerine 7.438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak

Eski tip ehliyetlere sahip 3 milyondan fazla kişi, 31 Temmuz 2025'e kadar sürücü belgelerini yenilemezse, 15 TL yerine 7.438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşı uyararak, ehliyet yenileme işlemi için son 10 günün kaldığını belirtti.

ESKİ TİP EHLİYETLER İÇİN KRİTİK TARİH

31 Temmuz 2025 tarihi, eski tip sürücü belgeleri için büyük bir dönüm noktası olacak. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz sayılacak ve sürücüler yüksek ücretlerle karşı karşıya kalacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücülerini bu konuda uyararak, ehliyet yenileme işlemlerinin tamamlanması için son günlerin hızla yaklaştığını hatırlattı.

YENİLEME ÜCRETİ 15 TL’DEN 7.438 TL’YE ÇIKIYOR

Eski tip sürücü belgeleri için şu anda 15 TL ödeme ile yenileme yapılabiliyor. Ancak 1 Ağustos 2025'ten itibaren, B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için ödenecek ücret 7.438 TL olacak. Bu ücretin içinde değerli kâğıt bedeli, vakıf payı ve işlem harçları da yer alacak.

YENİLEME İÇİN RANDEVU ZORUNLULUĞU

Ehliyet yenileme işlemleri, vatandaşların randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurmasıyla gerçekleştirilebilecek. Randevu almak için NVİ internet portalı (randevu.nvi.gov.tr), ALO 199 Çağrı Merkezi veya NVİ mobil uygulaması kullanılabilir. Başvuru için gerekli belgeler ise eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf ve 15 TL’lik ödeme dekontu.