Çorum’da riskli yapıların yenilenmesi amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında saha çalışmaları başladı.

Çorum Belediyesi, Kale ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde saha çalışmalarına başladı. Afet riski taşıyan yapı stokunun yenilenmesi ve vatandaşlar için daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan projede ilk adım atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na bağlı uzman ekipler ile Çorum Belediyesi Kentsel Dönüşüm Birimi personeli, mahallelerde yerinde incelemelere başladı.

İlk etapta yapılacak çalışmalarda; yapıların yaşı, kullanım durumu, bağımsız bölüm (hane ve iş yeri) sayısı ile fonksiyonları gibi çeşitli teknik veriler toplanacak. Bu veriler doğrultusunda detaylı analizler yapılacak ve sonraki aşamada hak sahipliği tespiti sürecine geçilecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, saha çalışmalarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için mahalle sakinlerinin iş birliği ve desteğinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR