16 Mayıs’taki Isparta 32 Spor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden ve aynı günün akşamında, Kadeş Barış Meydanı’nda şampiyonluk kutlaması yapan Çorum FK, taraftarın yoğun talebi üzerine ikinci bir kutlama organize edecek. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, 3 Haziran’da bir konser organizasyonu ile şampiyonluğun kutlanacağını açıkladı.

Önceki akşam gerçekleştirilen Ali Kınık konserini yerinde izleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, “Dün akşam (Ali Kınık konserinde) aldığım bir karar. Bir sanatçı getireceğiz. Hem halk eğlensin, hem de böyle mutlu olsunlar, keyifleri yerine gelsin, kupayı kaldırsınlar diye, konser yerini gördükten sonra aldığım bir karar” dedi.

Yalçın, şampiyonluk kutlaması ile ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Madem benim memleketimin büyük taraftarı kutlama istiyor, o zaman en büyüğünü, en güzelini 3 Haziran’da yapıyoruz. Yeter ki siz isteyin” ifadelerini kullandı.

Çorum Şehir Stadyumu bakıma alınacağı için, konserin Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konsere getirilecek sanatçı ve konser programı önümüzdeki günlerde belli olacak.