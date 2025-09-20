Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batısında yağış bekleniyor. Çorum'da bu hafta yağış beklenmiyor.

4 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Meteoroloji Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" alarm vererek şiddetli sağanak uyarısında bulundu!

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'da da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ÇORUM: 22, Parçalı ve az bulutlu

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 27, Az bulutlu, açık ve rüzgarlı

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı