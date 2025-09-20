Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batısında yağış bekleniyor. Çorum'da bu hafta yağış beklenmiyor.
4 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Meteoroloji Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" alarm vererek şiddetli sağanak uyarısında bulundu!
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'da da rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ÇORUM: 22, Parçalı ve az bulutlu
ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 27, Az bulutlu, açık ve rüzgarlı
ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 25, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 22, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı