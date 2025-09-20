Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan bir baba, TikTok’ta açtığı canlı yayında küçük yaşta kızını müzik eşliğinde oynattı. Yayına gelen ahlaksız yorum ve teklifler sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerin X platformunda yayılmasıyla birlikte vatandaşlar yetkilileri etiketleyerek müdahale çağrısında bulundu.

BAKANLIK HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili resmi açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespiti yapılmış, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz.”