Çorum'un komşu illerinden Samsun'da ruhsatı mahkeme kararıyla iptal edilen CityMall AVM'deki iş yerlerine, Atakum Belediyesi tarafından "Faaliyetinizi sonlandırın" tebligatı gönderildi.

Atakum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün işletmelere ilettiği yazıda, AVM'nin 2021 yılında yapı ruhsatının mahkeme kararıyla iptal edildiği, bu nedenle yapı kullanma izin belgesi bulunmayan bağımsız bölümlerde iş yeri ruhsatı verilemeyeceği hatırlatıldı. Tebligatta, AVM içindeki tüm iş yerlerinin faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi.

Süreçle ilgili bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, AVM ruhsatlarının büyükşehir belediyeleri tarafından verildiğini vurgulayarak, "Biz ilçe belediyesi olarak sadece iş yeri açma ruhsatlarını düzenledik. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararı doğrultusunda AVM ruhsatını iptal etmesi üzerine bizim de işletmelere verdiğimiz ruhsatları iptal etmemiz gerekti. Dün itibarıyla tüm iş yerlerine gerekli tebligatları gönderdik" dedi.

Yıldız, bundan sonraki süreçte Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AVM'nin ana girişini mühürlemesi gerektiğini belirterek, "Biz iş yeri ruhsatlarını iptal ettik. AVM'yi mühürleme yetkimiz yok. O işlemi Büyükşehir Belediyesi yapacak" ifadelerini kullandı.

CityMall AVM yönetimi ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.