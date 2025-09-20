Kararda, kadının erkeğin ailesinin yanında cinsel birlikteliğe atıfla "Halil erkek değil, yapamadı" demesinin rencide edici ve küçük düşürücü nitelikte olduğu, bu nedenle kusur sayılacağı belirterek ilk derece mahkemenin verdiği kararı bozdu. Tarafların eşit kusurlu sayıldığı kararla birlikte, kadının kazandığı nafaka ve tazminatlarda iptal oldu.

İstanbul'da yaşanan boşanma davasında, kadın Mesude A., evliliğin iptali ve boşanma talebiyle dava açtı. Koca Halil A. ise açtığı karşı davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma istedi. Aile mahkemesi, erkeğin annesinin evliliğe müdahalesine sessiz kalması ve kadına ilgisiz davranması nedeniyle erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu buldu. Kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmederek boşanma kararı verdi.

Tarafların kusur belirlenmesi amacıyla istinaf mahkemesine yaptığı başvuru ise reddedildi. Bunun üzerine koca Halil A. davayı Yargıtay'a taşıdı. Boşanma davalarında yetkili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin annesinin evliliğe müdahale ettiği iddiasının kanıtlanamadığını, buna karşılık taraflar arasında cinsel birlikteliğin yaşanmamasında erkeğin payı bulunduğunu, ancak kadının da küçük düşürücü sözleriyle kusurlu olduğunu tespit etti.

O SÖZ KUSUR SAYILDI

Yargıtay, kadının erkeğin ailesinin yanında 'Halil erkek değil, yapamadı' şeklindeki sözleri söylediğini belirterek kadının boşanma davasında kusurlu olduğunu belirtti. Tarafların evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda ise eşit kusurlu olduklarının kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi gerektiğini belirterek, kadına verilen tazminatları da iptal etti.

YARGITAY İÇTİHATLARINA GİRDİ

Karar, eşler arasındaki "küçük düşürücü sözlerin" kusur dağılımında nasıl değerlendirileceğine ilişkin emsal oluşturacak nitelikte. Özellikle Yargıtay, boşanma davasında yalnızca tarafların davranışlarını değil, aile ve sosyal çevre önünde söylenen sözlerin de boşanma gerekçesi olarak dikkate alınabileceğini vurgulamış oldu.

Yargıtay'ın verdiği eşit kusur kararının ardından dosya ilk derece mahkemeye gönderildi. Kararda, tarafların eşit kusurlu olduğu, bu nedenle kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi gerektiği vurgulandı. Ayrıca kadının nafaka talepleri de reddedilmiş oldu.