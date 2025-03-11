Başkan Dere, “Sungurlu’muz Ramazan’da bir başka güzel elhamdülillah. Sosyal Yardımlaşma Fonu, Mahalle Muhtarlarımız ve Belediye Meclis Üyelerimizle yaptığımız titiz çalışmalar neticesinde; İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize evlerinde sıcak yemek yardımında bulunuyoruz. 3 bin haneye, yerel marketlerde kullanabilecekleri 1000’er TL’lik “Alışveriş Kuponu” ulaştırdık. Hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü görevi gördük.

Ramazan’ın son 10 gününde hemşehrilerimizi, bu mübarek günlerin feyzi; birlik ve beraberliğin şuuruna vakıf kılmak ve çocuklarımıza Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimini en iyi şekilde yaşatabilmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. Kuranı Kerim Tilavetleri, Dini Sohbet Programları, Tasavvuf Dinletileri, Semazen Gösterileri, Meddah Hikayeleri, Çocuklarımız için; Dede Korkut Hikayeleri, Hacivat-Karagöz Orta Oyunu, Geleneksel Osmanlı Çocuk Oyunları, Çocuk Animasyonları, Ateşbaz Gösterileri, Tahta Bacak Gösterileri, Balon Gösterileri, Orta Oyunu Gösterileri, Kukla Gösterileri, Ödüllü Yarışmalar ve bunun gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Allah'ın izniyle; genç, yaşlı, çocuk... Hep birlikte Ramazan'ın manevi iklimini en iyi şekilde yaşayacağımız bir Ramazan geçireceğiz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR