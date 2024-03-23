BELTAŞ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde bu hafta sadece 2 karşılaşma oynanacak.

9 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde A grubunda 4.hafta heyecanı yaşanacak. Yarın saat 15.00'de başlayacak maçlarda Mecitözü İlçe Sahası'nda Mecitözü Gençlerbirliği ile Düvenci Belediyespor, Alaca İlçe Sahası'nda ise Alacagücü ile Sungurluspor karşı karşıya gelecek. Buharaspor ise 4.haftayı BAY geçecek.

B grubunda ise 4.hafta maçları 7 Nisan Pazar günü oynanacak.

Editör: RIFAT KARA